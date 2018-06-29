ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Государственная компания «Газпром» в этом году предвкушает новый рекорд по экспорту газа - двести миллиардов кубометров. С такими словами во время годового собрания акционеров газовой монополии выступил генеральный директор «Газпрома» Алексей Миллер.

С начала этого года компания уже увеличила обычный объем поставок на шесть процентов, а теперь, по подсчетам, по итоговому годовому сведению чисел государственное предприятие может установить новый рекорд за всю историю существования - экспорт размером в двести миллиардов кубических метров газа.

Также лидер организации высказался касательно поставок сжиженного природного газа. В прошлом году «Газпром» в первый раз смог договориться о поставке и осуществить ее в недосягаемый до этого регион - Испанию. Также компания осуществила поставки в еще девять стран, среди которых есть и страны Азии.

Особые объемы поставок газа предначертаны Китаю. Как утверждает Миллер, они будут только расти, в то время как сейчас китайский экспорт покрывает сорок процентов потребностей страны, а уже в ближайшее время Республике понадобится до ста десяти миллиардов кубометров газа из Российской Федерации.

Генеральный директор госкомпании сообщил о цифре в более, чем один триллион кубических метров - это то, что «Газпром» собирается поставить в Китай в течение десяти лет.

Ситуация с торговыми ограничениями, которую развязал новый президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, пошла «Газпрому» только на пользу - показатели улучшились, а экспорт в дальнее зарубежье только за первую половину текущего года может превысить сто миллиардов кубометров.

На «Газпром» приходится более 11% мировой и 66% российской добычи газа. Организация является крупнейшей в мире энергетической компанией по версии S&P Global Platts.