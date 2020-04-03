ИА «Ореанда-Новости» . Московский суд заключил под стражу генерала МВД Александра Бирюкова — фигуранта нового дела о коррупции в центральном аппарате министерства. Генерал останется под арестом до 1 июня.

Бирюков проходит по делу о злоупотреблении полномочиями вместе с коллегой-генералом Александром Краковским и следователем Александром Брянцевым.По данным следствия, они незаконно способствовали переводу под домашний арест Альберта Худояна. В итоге Худоян вышел из СИЗО, а с трёх земельных участков стоимостью 2,2 миллиарда рублей, в хищении которых он обвиняется, сняли арест.

Худояна задержали в июне прошлого года и сперва поместили под домашний арест, но вскоре Мосгорсуд отменил это решение и отправил бизнесмена в СИЗО. Всем фигурантам — и бизнесмену, и офицерам — грозит до десяти лет колонии.