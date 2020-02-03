ИА «Ореанда-Новости». Генпрокуратура попросила суд уменьшить срок до 1 года колонии Константину Котову, осужденному на четыре года по «дадинской статье» - о неоднократных нарушениях правил проведения митингов, пишет РБК.



Сообщается, что во время рассмотрения апелляции представитель гособвинения настаивал, что изначальное решение суда должно остаться без изменений. Однако ранее президент России Владимир Путин поручил генпрокурору проверить законность вынесенного приговора.



После поручения президента Конституционный суд заявил, что статья 212.1 УК была применена в отношении Котова неверно. Напомним, изначально Котов получил четыре года колонии.