25.07.2019, 18:31
Генпрокуратура признала американский «Атлантический совет» нежелательной организацией
ИА «Ореанда-Новости». Генеральная прокуратура признала нежелательной в России работу американской неправительственной организации «Атлантический совет», пишет «Интерфакс».
Организация существует с 1961 года. В Генпрокуратуре посчитали, что «Атлантический совет» представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.
Соответствующая информация будет направлена в Минюст, который внесёт «Атлантический совет» в список нежелательных организаций.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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