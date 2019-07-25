ИА «Ореанда-Новости». Генеральная прокуратура признала нежелательной в России работу американской неправительственной организации «Атлантический совет», пишет «Интерфакс».



Организация существует с 1961 года. В Генпрокуратуре посчитали, что «Атлантический совет» представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.



Соответствующая информация будет направлена в Минюст, который внесёт «Атлантический совет» в список нежелательных организаций.