ИА «Ореанда-Новости». В Генпрокуратуре рассказали, что чаще всего граждане жалуются на нарушения своих трудовых и жилищных прав, пишет «Интерфакс».



Кроме того, также много жалоб поступает на нарушение земельного, пенсионного, природоохранного законодательства, на неисполнение судебных решений, нарушения в ходе следствия и дознания, законность судебных постановлений по уголовным и гражданским делам.



Всего в этом году прокуроры по всей стране рассмотрели жалоб от почти десяти тысяч человек. Это на 500 человек больше, чем годом ранее.



Лидерами по числу принятых граждан стали прокуратуры Воронежской области, Пермского края, Чечни, Москвы и Архангельской области.