ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины начали следствие в связи с вмешательством высших должностных лиц государства в деятельность судей, принявших решение о незаконности национализации «Приватбанка».

Пресс-служба Окружного административного суда города Киева сообщила, что заявление судей данной инстанции было рассмотрено в Генпрокуратуре и что начато досудебное расследование обстоятельств дела о возможном вмешательстве в деятельность судей высшими должностными лицами во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, состоявшегося 18 апреля 2019 года. Дело возбуждено по статье Уголовного кодекса «Вмешательство в деятельность судебных органов».

Ранее судьи приняли решение о незаконности национализации «Приватбанка», а затем обратились в Генпрокуратуру, а также в Государственное бюро расследования с ходатайством о возбуждении дела в отношении президента Украины Петра Порошенко, министра юстиции и руководителя Национального банка в связи с их вмешательством в их деятельность. Судьи указали, что украинские власти допустили заявления, «которые являются прямой угрозой судебной системе Украины, посягательством на её независимость и беспристрастность».

«Приватбанк» был национализирован в декабре 2016 года. 18 апреля 2019 года Окружной административный суд города Киева признал её незаконной по иску украинского предпринимателя Игоря Коломойского. Президент Порошенко тогда же дал распоряжение сотрудникам Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры оценить возможность возбуждения уголовного дела против судей.