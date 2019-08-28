ИА «Ореанда-Новости» Российские школьники могут начать изучать «автодело». Его планируют ввести в рамках школьного предмета «технология».

С таким предложением выступил глава ГИБДД Михаил Черников. Он также предложил увеличить количество уроков ОБЖ.

Какие именно темы будут включены в курс, Черников не уточнил.

Кроме того, глава Госавтоинспекции предложил организовать подобные курсы для самих учителей.