28.08.2019, 16:38
ГИБДД предложила ввести в школах уроки по автоделу
ИА «Ореанда-Новости» Российские школьники могут начать изучать «автодело». Его планируют ввести в рамках школьного предмета «технология».
С таким предложением выступил глава ГИБДД Михаил Черников. Он также предложил увеличить количество уроков ОБЖ.
Какие именно темы будут включены в курс, Черников не уточнил.
Кроме того, глава Госавтоинспекции предложил организовать подобные курсы для самих учителей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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