ИА «Ореанда-Новости». Гидрометцентр поделился прогнозами на первые дни 2020 года в Москве.

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра рассказал о погоде в первые дни января 2020 года RT. По словам синоптика, декабрьское тепло не уйдёт из Москвы так просто.

Как отметил специалист, в первые дни января Москву ждёт такая же погода, которая стояла в декабре.

В саму новогоднюю ночь температура может понизиться. Такая «зимняя» погода может простоять 1 и 2 января, однако затем столбик термометра снова поползёт вверх. Также синоптик добавил, что в эти дни возможны осадки, но небольшие.

Специалисты заявляют, что ночь на 30 декабря может выдаться самой холодной за весь этот месяц.