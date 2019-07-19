ИА «Ореанда-Новости» Специалисты Гидрометцентра составили список российских городов, в которых в 2018 году был зафиксирован наибольший уровень загрязнения атмосферы.

В перечень вошли 22 города: Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита и Шелехов. Общая численность населения данных населённых пунктов составляет более 5 миллионов человек.

В большинстве попавших в список городов работают крупные промышленные предприятия. Сотрудники метеорологического ведомства отметили, что все города из перечня расположены в восточной части России, что объясняется тем, что на этих территориях медленнее рассеиваются вредные примеси.

Годом ранее в данный перечень включались города Чегдомын (Хабаровский край) и Магнитогорск (Челябинская область); теперь они исключены из него в связи с улучшением показателей загрязнённости атмосферы.