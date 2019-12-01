01.12.2019, 12:30
Гиды поделились информацией о том, что удивляет и привлекает итальянцев в столице России
ИА «Ореанда-Новости» Эксперты комитета по туризму Москвы выяснили у гидов, что нравится туристам из Италии в Москве, и что в ней их заставляет недоумевать.
По информации пресс-службы комитета, столицу России в первом полугодии нынешнего года посетили порядка 67 тысяч туристов из Италии. Стоит сказать, что Италия входит в пятерку государств, откуда отправляются больше всего путешественников в Москву.
Итальянцев удивляет большая территория Кремля. По словам гид-переводчика Надежды Шевчук, многие итальянцы до приезда в Москву считали, что Кремль - это всего лишь здание, в котором проживает глава государства.
По словам гида Олеси Якобонс, итальянцев впечатляет Оружейная палата.
Путешественников из Италии привлекает также всё, что связано с СССР. К примеру, ВДНХ.
Также итальянцы поражаются, что в метро столицы принято уступать место. Удивляют также итальянцев поливальные машины и чистота на улицах Москвы.
Гид Елена Савина рассказала, что одна группа итальянских туристов была в восторге от московского сельскохозяйственного рынка. Итальянцев интересуют места, где жители столицы приобретают еду.
По информации пресс-службы комитета, столицу России в первом полугодии нынешнего года посетили порядка 67 тысяч туристов из Италии. Стоит сказать, что Италия входит в пятерку государств, откуда отправляются больше всего путешественников в Москву.
Итальянцев удивляет большая территория Кремля. По словам гид-переводчика Надежды Шевчук, многие итальянцы до приезда в Москву считали, что Кремль - это всего лишь здание, в котором проживает глава государства.
По словам гида Олеси Якобонс, итальянцев впечатляет Оружейная палата.
Путешественников из Италии привлекает также всё, что связано с СССР. К примеру, ВДНХ.
Также итальянцы поражаются, что в метро столицы принято уступать место. Удивляют также итальянцев поливальные машины и чистота на улицах Москвы.
Гид Елена Савина рассказала, что одна группа итальянских туристов была в восторге от московского сельскохозяйственного рынка. Итальянцев интересуют места, где жители столицы приобретают еду.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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