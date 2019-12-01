По информации пресс-службы комитета, столицу России в первом полугодии нынешнего года посетили порядка 67 тысяч туристов из Италии. Стоит сказать, что Италия входит в пятерку государств, откуда отправляются больше всего путешественников в Москву.Итальянцев удивляет большая территория Кремля. По словам гид-переводчика Надежды Шевчук, многие итальянцы до приезда в Москву считали, что Кремль - это всего лишь здание, в котором проживает глава государства.По словам гида Олеси Якобонс, итальянцев впечатляет Оружейная палата.Также итальянцы поражаются, что в метро столицы принято уступать место. Удивляют также итальянцев поливальные машины и чистота на улицах Москвы.Гид Елена Савина рассказала, что одна группа итальянских туристов была в восторге от московского сельскохозяйственного рынка. Итальянцев интересуют места, где жители столицы приобретают еду.