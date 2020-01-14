ИА «Ореанда-Новости». Участник российской метал-группы Below The Sun Егор Михайлов скончался в возрасте 29 лет, пишет «МК».



Сообщается, что похороны музыканта прошли 8 января в Красноярске.



Telegram-канал «Борус» сообщает, что Михайлов покончил с собой на репетиционной точке. Его тело обнаружили друзья. Мотивы такого поступка неизвестны. Отмечается также, что группа впервые собиралась на серию выступлений в Европу.