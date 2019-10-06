Такое заявление сделал глава региона вчера, 5 октября, в рамках проведения Дня учителя.

Торжественный концерт, посвящённый Дню учителя, прошёл в Астраханском государственном театре оперы и балета. Глава Астраханской области Игорь Бабушкин поздравил всех региональных педагогов с их профессиональным праздником. Со сцены театра он также объявил о том, что следующий год станет для Астраханской области Годом образования. Это заявление было встречено громкими аплодисментами.

В рамках поздравлений в адрес астраханских педагогов глава региона отметил и своё личное отношение к этому празднику. Для Игоря Бабушкина День учителя является скорее семейной историей – мама на протяжении сорока лет воспитывала и обучала детей в младших начальных классах. Будущий глава региона принимал непосредственное участие в этом празднике и видел трепетное отношение детей и их родителей к непростому труду педагогов. Кроме того, губернатор Астраханской области пожелал всем педагогам успехов и в их нелёгкой работе. Он отметил, что педагоги являются надеждой на будущее региона, учителя принимают непосредственное участие в деле воспитания и образования молодого поколения, формируя их сознание уже сегодня. В рамках проведения мероприятия состоялось и награждение лучших преподавателей – они получили почётные грамоты от имени губернатора Астраханской области.

Стоит отметить, что на территории области находится двести шестьдесят три образовательных учреждения. В текущем учебном году в школах обучается свыше ста восемнадцати тысяч учеников. Педагогический состав астраханской области насчитывает свыше семи тысяч человек.