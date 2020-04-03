ИА «Ореанда-Новости». Глава республики Башкортостан Радий Хабиров заявил, что введённый в регионе режим самоизоляции может быть демократизирован. Он подчеркнул, что смягчающие меры не отменяют необходимость соблюдения ограничительных мер.

Хабиров отметил, что важным моментом является принятие умного решения. Необходимо определить, какие меры работают, а какие нет. Он попросил провести мозговой штурм и скоординировать дальнейшие действия.

Также глава республики выразил обеспокоенность ситуацией с коронавирусом. Он заявил, что Сибай и Баймак могут стать очагами эпидемии. На минувших выходных именно в Сибае обнаружили двух торговцев, которые вернулись из ОАЭ. У них обнаружили коронавирус.

Накануне президент России Владимир Путин обратился к населению. Он продлил выходные до 30 апреля в связи с ситуацией с распространением COVID-19.