21.12.2019, 18:55
Глава Чукотки поддержал идею сделать 31 декабря выходным
ИА «Ореанда-Новости». Губернатор Чукотки Роман Копин выступил за идею сделать последний день года в регионе выходным, пишут «Известия».
Ранее в регионе провели опрос в Instagram, более 80% участников которого поддержали идею переноса выходного дня с 28 декабря на 31.
Последний день 2019 года выходным объявили в более 35 регионах страны, в том числе, в Крыму, кировской, Амурской, Магаданской, Воронежской, Свердловской, Псковской, Ленинградской областях, а также в Татарстане, Якутии и других регионах.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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