ИА «Ореанда-Новости». Губернатор Чукотки Роман Копин выступил за идею сделать последний день года в регионе выходным, пишут «Известия».



Ранее в регионе провели опрос в Instagram, более 80% участников которого поддержали идею переноса выходного дня с 28 декабря на 31.



Последний день 2019 года выходным объявили в более 35 регионах страны, в том числе, в Крыму, кировской, Амурской, Магаданской, Воронежской, Свердловской, Псковской, Ленинградской областях, а также в Татарстане, Якутии и других регионах.