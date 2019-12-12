ИА «Ореанда-Новости»Президент России Владимир Путин подписал указ, которым освободил губернатора Еврейской Автономной области Александра Левинталя от должности, пишет РИА Новости.

Отмечается, то Левинталь подал в отставку по собственному желанию. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин уже назначил врио главы региона сенатора Ростислава Гольдштейна и провёл с ним рабочую встречу.