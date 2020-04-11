ИА «Ореанда-Новости». Как объясняет глава Федеральной Налоговой Службы РФ Михаил Мишустин, бизнес обяжут выплачивать налог на имущество по кадастровой стоимости.

Новый подход к налогообложению будет применён, если регион принял закон, подтверждающий эту возможность, если объект недвижимости зарегистрирован в реестре ЕГРН, если у объекта определена кадастровая стоимость. Отмечается, что кадастровая стоимость должна будет в обязательном порядке быть отмеченной в реестре ЕГРН.