24.12.2019, 11:51
Глава Хабаровского края отказался объявлять 31 декабря выходным
ИА «Ореанда-Новости». Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что последний день года в регионе выходным не будет, пишет «МК».
Он отметил, что 31 декабря можно сделать выходным только для ряда госслужащих. Поэтому глава региона решил не разделять жителей на «отдыхающих» и «не отдыхающих».
При этом он напомнил, что частные организации и коммерческие структуры имеют право объявить выходной в любое время.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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