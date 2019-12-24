ИА «Ореанда-Новости». Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что последний день года в регионе выходным не будет, пишет «МК».



Он отметил, что 31 декабря можно сделать выходным только для ряда госслужащих. Поэтому глава региона решил не разделять жителей на «отдыхающих» и «не отдыхающих».



При этом он напомнил, что частные организации и коммерческие структуры имеют право объявить выходной в любое время.