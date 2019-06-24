24.06.2019, 19:22
Глава Ингушетии Евкуров заявил о желании уйти в отставку
ИА «Ореанда-Новости». Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров намерен уйти в отставку.
Евкуров сделал заявление об отставке в эфире национального телевидения, пишет ТАСС. Глава региона отметил, что обратиться с соответствующей просьбой к президенту Владимиру Путину.
Евкуров возглавил Ингушетию в 2008 году по решению Дмитрия Медведева, который в тот момент был президентом.
Евкуров сделал заявление об отставке в эфире национального телевидения, пишет ТАСС. Глава региона отметил, что обратиться с соответствующей просьбой к президенту Владимиру Путину.
Евкуров возглавил Ингушетию в 2008 году по решению Дмитрия Медведева, который в тот момент был президентом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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