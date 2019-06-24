Евкуров сделал заявление об отставке в эфире национального телевидения, пишет ТАСС. Глава региона отметил, что обратиться с соответствующей просьбой к президенту Владимиру Путину.Евкуров возглавил Ингушетию в 2008 году по решению Дмитрия Медведева, который в тот момент был президентом.