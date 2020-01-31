ИА «Ореанда-Новости». Глава Керчи Мая Хужина снова подала в отставку.

Глава Керчи Мая Хужина повторно написала заявление об отставке. Его рассмотрит внеочередная сессия городского совета. Об этом сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Вице-спикер отметил, что Хужина выполнит любое поручение главы Крыма. Поэтому она и написала заявление об отставке, после требования Аксенова.

Также Фикс прокомментировал слова Хужиной об отзыве заявление. Как считает вице-спикер, она сделала это из-за переизбытка эмоций.

Ранее Хужина уже подавала в отставку, однако позже она заявила, что причиной стала «сиюминутная женская слабость».