ИА «Ореанда-Новости». Губернатор Колымы Сергей Носов отправил сотрудников министерства пересчитывать постельное бельё в больнице.

Губернатор Колымы отправил сотрудников регионального Минздрава пересчитать комплекты постельного белья в Магаданской областной больнице. Кроме того, он поручил чиновникам провести проверку в учреждении, так как на больницу поступает множество жалоб от жителей региона. Об этом Сергей Нособ объявил на сегодняшнем совещании.

По словам главы региона, в его Instagram поступают жалобы от местных жителей, недовольных качеством услуг в Магаданской областной больнице. Люди рассказывают о хамстве, отказе предоставлять медицинскую помощь, постановке неверных диагнозов, плохом лечении и недостатке постельных комплектов.

Носов подчеркнул, что инвентаризацию нужно провести немедленно, также как и проверку всей больницы. По его словам, в учреждении масса проблем, включая устройство на работу родственников начальников. Губернатор поручил проверить жалобы, наказать виновных и принести извинения пострадавшим пациентам региона.