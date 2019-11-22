Аксеновым заявлено, что косвенно на это указывает молчание представителей ЕС и правозащитных организаций. По словам главы республики, блокаду предпочли просто не заметить. Аксенов сказал и о том, что ситуация складывалась подобным образом, когда Украина организовала транспортную, водную и продовольственную блокаду Крыма.По словам Аксенова, Киев 4 года назад практически полностью обесточил Крым. Он сказал, что Украина использовала инфраструктурную зависимость Крыма в качестве оружия массового поражения. Аксенов также заявил о том, что энергоблокада была направлена на то, чтобы разрушить экономику Крыма и причинить максимальный ущерб его жителям.