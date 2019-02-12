ИА "Ореанда-Новости". Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе общения с журналистами совместно с госсекретарем США Майком Помпео назвал лицемерным поведение западных стран в отношении России. Пресс-конференцию зарубежных политиков транслировал телеканал Fox News.

В своей речи Помпео объявил о том, что роль России на международной арене сильно возросла. Кроме того, госсекретарь американского государства отметил, что одной из целей России является раскол среди союзников НАТО. Помпео также сказал, что официальная власть в России "не разделяет стремление к свободе".

В ответ на эту речь Сийярто заявил, что взаимодействие с Москвой никак не может изменить намерений Будапешта быть надёжным партнёром для Вашингтона и Североатлантического альянса. Вместе с тем, он заявил, что западные страны во многом ведут себя лицемерно по отношению к России.

"Что касается России — я сказал об этом госсекретарю — это огромное лицемерие и политическая корректность на политической арене Европы", - заявил в эфире американского телеканала глава МИД Венгрии. При этом венгерский политик указал, что в проекте "Северный поток - 2" совместно с российским "Газпромом" участвую вовсе не венгерские или центральноевропейские компании сектора ТЭК. При этом Сийярто подчеркнул, что, например, на Петербургский экономический форум одним из главных гостей прибыл вовсе не президент Венгрии, а французский лидер. При этом рядом с российским президентом сидели не главы энергетических компании Венгрии, а лидеры крупнейших мировых корпораций.

Министр иностранных дел Венгрии также попросил дать оценку торговых оборотов России с европейскими странами, при этом он призвал убедиться, что у Венгрии эти показатели отнюдь не самые масштабные в Евросоюзе.

Напомним, первые антироссийские санкции были введены против России в 2014 году после конфликта вокруг Украины. После этого Запад неоднократно расширял и продлял антироссийские экономические ограничительные меры.



Венгерский политик Петер Сийярто начал публичную карьеру в 1998 году. Пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии занял в сентябре 2014 года.