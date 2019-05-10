ИА «Ореанда-Новости». Прежде, чем приступить к переговорам с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, глава МИД Японии Таро Коно выразил соболезнования родственникам погибших людей в результате трагедии в Шереметьево 5 мая.

Таро Коно сообщил, что молится за упокой душ погибших и выразил соболезнования их семьям.

Напомним, речь идёт о сгоревшем самолёте авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100, который совершил жёсткую посадку и загорелся, из 78 человек на борту погиб 41. ЧП произошло спустя 28 минут полёта. Известно, что в тот день в Московской области была гроза.

Основная рассматриваемая версия катастрофы – неисправность самолёта, плохие погодные условия, недостаточная квалификация лиц, проводящих ТО, а также самих пилотов и диспетчеров.