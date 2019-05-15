ИА «Ореанда-Новости» Глава Минэкономразвития Максим Орешкин на расширенном заседании коллегии Росстата заявил, что сотрудники статистического ведомства должны немедленно обращаться в правоохранительные органы в случаях оказания на них давления, чтобы «подправить статистику».

Политик, в ведении которого находится Росстат, подчеркнул, что независимость и объективность статистики являются ключевыми факторами, а также отметил тот факт, что при принятии многих важных решений в сфере управления, кадров, финансов всё чаще учитываются те или иные статистические данные и в связи с этим «у отдельных людей» может появиться желание эти данные подправить. Таким образом, заключил Орешкин, сотрудники Росстата должны своевременно сообщать в правоохранительные органы о любых попытках такого рода.