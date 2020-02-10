10.02.2020, 14:14
Глава Минобрнауки озвучил критерии для ВУЗов, которые могут попасть под закрытие
ИА «Ореанда-Новости». Глава Минобрнауки Валерий Фальков озвучил критерии для ВУЗов, которые могут попасть под закрытие.
Процесс оптимизации вузов должен быть завершён в этом году. Но в настоящее время ещё нет плана по завершению процесса. Некоторые ВУЗы страны обеспокоены возможностью отзыва образовательных лицензий.
Валерий Фальков отметил, что если высшее учебное заведение успешно развивается, его преподавательский штат хорошо укомплектован и есть материально-техническая база, то руководителю данного ВУЗа нечего бояться. Такие учебные заведения не войдут в список образовательных учреждений, у которых может быть отозваны лицензии.
Глава Минобрнауки указал, что если ВУЗ до сих пор работает по обучающим материалам 90-х годов, то в отношении него может быть сформирована выездная проверка с дальнейшим закрытием учреждения.
Процесс оптимизации вузов должен быть завершён в этом году. Но в настоящее время ещё нет плана по завершению процесса. Некоторые ВУЗы страны обеспокоены возможностью отзыва образовательных лицензий.
Валерий Фальков отметил, что если высшее учебное заведение успешно развивается, его преподавательский штат хорошо укомплектован и есть материально-техническая база, то руководителю данного ВУЗа нечего бояться. Такие учебные заведения не войдут в список образовательных учреждений, у которых может быть отозваны лицензии.
Глава Минобрнауки указал, что если ВУЗ до сих пор работает по обучающим материалам 90-х годов, то в отношении него может быть сформирована выездная проверка с дальнейшим закрытием учреждения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии