Процесс оптимизации вузов должен быть завершён в этом году. Но в настоящее время ещё нет плана по завершению процесса. Некоторые ВУЗы страны обеспокоены возможностью отзыва образовательных лицензий.Такие учебные заведения не войдут в список образовательных учреждений, у которых может быть отозваны лицензии.