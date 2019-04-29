ИА «Ореанда-Новости». По подсчётам Минтруда России, в стране проживают 74 тысячи ветеранов-инвалидов Великой Отечественной войны. Это данные по состоянию на 1 апреля 2019 года. Цифры озвучил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Речь идёт о непосредственных участников тех событий. И 1,2 миллиона – это ветераны Великой Отечественной войны (жители блокадного Ленинграда дополнительно, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашизма).

В текущем году для ветеранов ВОВ были проиндексированы пенсии и пособия. С 1 января сумма выплат для инвалидов ВОВ составляет 43,5 тысячи рублей.

«Если говорить об участниках войны, которые не являются инвалидам, то общее материальное обеспечение составляет порядка 35,5 тысячи, жители блокадного Ленинграда – 33,5 тысячи», – добавил Топилин.

Министр подчеркнул, что России далось за последние годы поднять материальное обеспечение для них в 3-5 раз выше суммы прожиточного минимума пенсионеров.