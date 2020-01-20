20.01.2020, 21:33
Глава Минюста Кузбасса скончалась в ночном клубе
ИА «Ореанда-Новости». Глава Минюста Кузбасса скончалась в ночном клубе, сообщает пресс-служба правоохранительных органов по Кемеровской области.
Инцидент произошел вечером 17 января. В кемеровский клуб «Доски» была вызвана бригада скорой помощи ориентировочно в 19-00. Сотрудники ночного клуба сказали, что одной из посетительниц стало плохо. Когда врачи приехали по указанному адресу, женщина уже была мертва. Стало известно, что погибшая занимала пост главы Министерства юстиции Кузбасса Лилия Серебренникова.
Сегодня, 20 января, прошла прощальная церемония в траурном зале «Пирамида» в городе Кемерово. Специалисты регионального Минюста говорили, что Лилия Серебренникова была талантливым руководителем и хорошим человеком.
Инцидент произошел вечером 17 января. В кемеровский клуб «Доски» была вызвана бригада скорой помощи ориентировочно в 19-00. Сотрудники ночного клуба сказали, что одной из посетительниц стало плохо. Когда врачи приехали по указанному адресу, женщина уже была мертва. Стало известно, что погибшая занимала пост главы Министерства юстиции Кузбасса Лилия Серебренникова.
Сегодня, 20 января, прошла прощальная церемония в траурном зале «Пирамида» в городе Кемерово. Специалисты регионального Минюста говорили, что Лилия Серебренникова была талантливым руководителем и хорошим человеком.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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