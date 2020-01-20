Инцидент произошел вечером 17 января. В кемеровский клуб «Доски» была вызвана бригада скорой помощи ориентировочно в 19-00. Сотрудники ночного клуба сказали, что одной из посетительниц стало плохо.Стало известно, что погибшая занимала пост главы Министерства юстиции Кузбасса Лилия Серебренникова.Сегодня, 20 января, прошла прощальная церемония в траурном зале «Пирамида» в городе Кемерово. Специалисты регионального Минюста говорили, что Лилия Серебренникова была талантливым руководителем и хорошим человеком.