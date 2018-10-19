ИА «Ореанда-Новости». Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что в целом состояние всех эвакуированных людей из керчинского колледжа улучшилось. В крайне тяжёлом состоянии находятся три человека, девочки, они сейчас на аппаратном дыхании.

Шесть девочек, выживших от огнестрельных ранений, находятся в НИИ неотложной детской травматологии и хирургии в Москве. Со слов министра Скворцовой, все идут на поправку, состояние их улучшается, в том числе и крайне тяжёлых пациентов.

– Можно сказать о том, что состояние трех девочек стабильно тяжелое с улучшением к вчерашнему вечеру, и у трех пока крайне тяжелое, в целом по признакам неврологическим есть тоже некоторые улучшения состояния, хотя оно остается крайне тяжелым, – сказала глава Минздрава.

С её слов, крайне тяжёлые пациентки сейчас на аппаратном дыхании, но есть признаки улучшениях их состояния.

Всем шестерым от 14 до 19 лет. С момента их поступления в больницу, им провели хирургическую обработку ран. При этом министр отметила, что донорской крови в больницах хватает, лекарств и препаратов достаточно.

Всего после взрыва и стрельбы в колледже в Москву по воздуху на спецбортах с медицинскими модулями доставили девять пострадавших. Шесть детей находятся в НИИ неотложной хирургии и травматологии. Две взрослые пациентки прооперированы в Центре хирургии имени А. В. Вишневского, еще одна – в НИИ им. Бурденко.

Состояние трех взрослых пострадавших – стабильное, они пришли в сознание. Некоторые пострадавшие были направлены в Краснодар и Симферополь, их состояние тоже стабильное.

Ранее Вероника Скворцова поясняла, что у всех пострадавших травмы и проникающие ранения, также есть переломы, полученные в результате взрыва.

Сегодня в Керчи на площади Ленина прошла церемония прощания с погибшими. Напомним, жертв – 20 человек, также погиб сам студент, устроивший взрыв и перестрелку, он застрелился.

Большую часть погибших похоронят сегодня в Керчи, четверых – в Краснодарском крае, одного из подростков – на родине в Челябинске. Владислава Рослякова похоронят после проведения всех экспертиз.



СК опубликовал оперативную сьёмку из колледжа.

Там есть кадры из самого колледжа, на которых показаны следы причиненных взрывом разрушений, кровь на полу, фрагменты картечи в деревянной мебели.



