ИА «Ореанда-Новости». Министр здравоохранения Вероника Скворцова прибыла на место трагедии в колледж в Керчи. Она появилась на месте трагедии по поручению главы Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева несколько часов назад. Отмечается, что Вероника Скворцова возглавила оперативный штаб в Керчи, который оказывает помощь пострадавшим в результате трагедии.





По словам глава Минздрава России, десять пострадавших при взрыве и стрельбе в колледже Керчи находятся в реанимации, пять из которых - стабильные. Она добавила, что все они были прооперированы. Также медицинскими специалистами проводились антишоковая, гемостатическая, антибактериальная и все необходимые терапии. По словам Вероники Скворцовой, большинство пострадавших при взрыве в колледже в Керчи получили травмы ног.





Как стало известно, в настоящий момент с места происшествия в керченские медицинские учреждения были госпитализированы более пятидесяти человек. Для оказания помощи всем пострадавшим направлены силы санитарной авиации. Также известно, что пострадавшим оказывается психологическая помощь.



В Минздраве Российской Федерации сообщили, что в аэропорту Симферополя находится спецборт Ил-76 с пятью модулями для возможной эвакуации пострадавших.





Сегодня, 17 октября, учащийся керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу в учебном заведении, после чего взорвал самодельную бомбу. В результате происшествия погибли восемнадцать человек, более пятидесяти были доставлены в местные больницы в тяжёлом состоянии. В администрации города рассказали, что опознаны четверо из погибших, трое из них — дети.





После происшествия на территории учебного заведения сотрудники правоохранительных служб обнаружили ещё два взрывных устройства, которые не были активированы стрелком. Они были деактивированы специалистами. В Следственном комитете Российской Федерации предполагают, что после стрельбы по учащимся и преподавателям Владислав Росляков покончил жизнь самоубийством.





На место происшествия, помимо главы Минздрава Вероники Скворцовой, прибыли глава Крыма Сергей Аксёнов, руководитель Минпросвещения Ольга Васильева, а также сотрудники Следственного комитета РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности и Росгвардии.





Правоохранители продолжают расследование. В Крыму и Севастополе объявлен трёхдневный траур.









