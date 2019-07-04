ИА «Ореанда-Новости» Исполняющая обязанности главы министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что использование нецензурной лексики полезно для здоровья. Данное мнение чиновник высказала в связи с внесением в Верховную раду законопроекта о борьбе с публичным сквернословием.

Супрун написала в одной из социальных сетей, что подчас «некоторые депутаты чувствуют себя совершенно забытыми и никому не нужными» и по этой причине готовы обратить на себя внимание любыми способами, например предлагают принимать законы, которые «подходят, скорее, Северной Корее, нежели современному европейскому государству». К таковым глава Минздрава причилила и закон о запрете на непечатную лексику.

Супрун подчеркнула, что учёные располагают множеством сведений, свидетельствующих о пользе сквернословия. «Метко и точно применённая брань, описывающая наше отношение к ситуации, и не направленная обидеть собеседника, полезна для здоровья», – отметила и. о. министра, а согласно исследованиям, именно в такой форме нецензурная лексика и применяется чаще всего. «Если мы реагируем нецензурной лексикой на сложную неприятную ситуацию, а не на человека, то чувствуем облегчение», – написала Супрун.