ИА «Ореанда-Новости» 13 мая был генеральным директором Научно-исследовательского института космического приборостроения, который является филиалом Объединённой ракетно-космической корпорации, входящей в состав государственной корпорации «Роскосмос», был назначен Алексей Шашков. Он сменил Юрия Яскина, который написал заявление об увольнении по собственному желанию, находясь за границей.

В апреле Яскин выехал в Европу в рамках рабочей командировки. Есть данные, что сейчас он находится в Греции.

Высказывается мнение, что Яскин имел основания опасаться расследования хищений бюджетных средств. В феврале агентство «РИА Новости» располагало данными о возбуждении 14 уголовных дел в связи с результатами внутренних проверок «Роскосмоса». Вопрос о всеобъемлющей проверке предприятий космической отрасли был затронут на одном из заседаний Совета безопасности России.

Обстоятельства увольнения Яскина исследуются, с одной стороны, аудиторами «Роскосмоса», а с другой – сотрудниками Федеральной службы безопасности.