ИА «Ореанда-Новости». Наталья Охотникова, председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Амурской области сложила свои полномочия. Она лишилась поста из-за своих высказываний в отношение осуждённого Вячеслава Цеповяза. Охотникова защищала Цеповяза и назвала члена банды «Цапок» «меценатом, известным предпринимателем и потомственным фермером». Об этом сообщил заместитель председателя региональной ОНК Андрей Зенков, пишет РИА Новости

Со слов Андрея Зенкова, остальные члены Общественной наблюдательной комиссии Амурской области решили сложить свои полномочия в знак поддержки своего председателя. Наталья Охотникова ранее назвала осуждённого Вячеслава Цеповяза потомственным фермером, от действий которого не пострадал ни один человек. За эти слова женщину подвергли настоящей травле за эти высказывания, сообщил зампредседателя региональной ОНК.

Наталья Охотникова выясняла условий содержания Цеповяза в колонии после того, как в СМИ появились фотографии, где осуждённый на 20 лет по делу о массовом убийстве Вячеслав Цеповяз жарит шашлыки, ест крабов и красную икру, а в руках у него мобильный телефон.

"Она вынуждена это сделать, это добровольно-принудительно, так скажем. Все члены комиссии складывают с себя полномочия вместе с ней, в Амурской области пока не будет комиссии", — сказал зампредседателя региональной ОНК, добавив, что в отношении Охотниковой "началась какая-то непонятная травля, очевидная желтизна".

Мнения о том, что Охотникова должна покинуть свой пост высказывали и другие чиновники. Например, председатель комиссии Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с ОНК Мария Каннабих сказала, что она должна уйти с поста.

– Наталья Охотникова должна уйти с поста председателя и члена ОНК. Очень жалею, что в свое время совет Общественной палаты России поддержал ее кандидатуру, ориентируясь на предложение региональных гражданских активистов, – сообщила также Диана Гурцкая, председатель Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства.

Общественный резонанс вызвали слова Охотниковой на странице в Instagram. Экс-председатель утверждала, что от рук Цеповяза "никто не пострадал, жертв нет". Позже эта публикация исчезла.