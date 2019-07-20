ИА «Ореанда-Новости» Глава разведывательного управления американского министерства обороны Роберт Эшли выразил уверенность в том, что ни Россия, ни Китай, ни Иран не хотят войны с США, поскольку осознают, что итоги будут «ужасающими для всех».

На вопрос о том, какая страна представляет более явную опасность для Америки – Россия или Китай, Эшли ответил, что в краткосрочной перспективе опаснее Россия, которая располагает «несколькими тысяч ядерных зарядов», и это представляет собой «экзистенциальную угрозу». По мнению военного, если страну «припереть к стенке», её реакция может быть непредсказуемой, и это относится в том числе и к России.

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