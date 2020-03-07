ИА «Ореанда-Новости» . Руководитель российской Федеральной службы Виктор Золотов поделился с корреспондентами издания «Российская газета» подробностями грядущих изменений в правила выдачи разрешения на огнестрельное оружие в государстве.

По словам главы Росгвардии, данные владельцев оружия могут объединить в одну электронную систему. В системе будет содержаться информация обо всех участниках оружейного оборота России. Лицензии и разрешения на покупку и использование оружие будут выдаваться в электронном виде.

Кроме того, если изменения действительно вступят в силу, то оружейные производства, физические и юридические лица, которые являются продавцами и владельцами огнестрельного оружия, смогу взаимодействовать друг с другом и с государством в электронной форме, не оформляя лишних бумажных документов.

«Вместо множества разных лицензий и разрешений люди смогут получить единую электронную карточку», - рассказал Виктор Золотов.

Представители Росгвардии рассчитывают на создание подобной электронной платформы за два года.