22.12.2019, 09:37
Глава России поздравил энергетиков с праздником
ИА «Ореанда-Новости» С Днём энергетика поздравил ветеранов и работников энергетического комплекса глава российского государства Владимир Путин. Президент России заявил об уверенном движении отрасли вперёд. Телеграма с поздравлениями энергетиков сегодня размещена на сайте Кремля.
Владимир Путин в своём поздравлении отметил, что российский электроэнергетический комплекс, которые включает в себя более тысячи электрических станций, считается одним из экологически чистых и крупнейших на планете. По его словам, благодаря ответственному отношению и высочайшему профессионализму многих поколений работников этой сферы были достигнуты эти впечатляющие результаты.
Президентом также заявлено о полном обеспечении отраслью растущих потребностей социальной сферы и национальной экономики. Владимир Путин также сказал о том, что отрасль вносит значимый вклад в укрепление безопасности России.
Владимир Путин в своём поздравлении отметил, что российский электроэнергетический комплекс, которые включает в себя более тысячи электрических станций, считается одним из экологически чистых и крупнейших на планете. По его словам, благодаря ответственному отношению и высочайшему профессионализму многих поколений работников этой сферы были достигнуты эти впечатляющие результаты.
Президентом также заявлено о полном обеспечении отраслью растущих потребностей социальной сферы и национальной экономики. Владимир Путин также сказал о том, что отрасль вносит значимый вклад в укрепление безопасности России.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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