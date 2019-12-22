Владимир Путин в своём поздравлении отметил, что российский электроэнергетический комплекс, которые включает в себя более тысячи электрических станций, считается одним из экологически чистых и крупнейших на планете. По его словам, благодаря ответственному отношению и высочайшему профессионализму многих поколений работников этой сферы были достигнуты эти впечатляющие результаты.Президентом также заявлено о полном обеспечении отраслью растущих потребностей социальной сферы и национальной экономики. Владимир Путин также сказал о том, что отрасль вносит значимый вклад в укрепление безопасности России.