Документ размещён на официальном сайте правовой информации.В документе изложено, что к ведомствам, которые имеют право штрафовать тех, кто нарушает режим ЧС, отнесены Росгвардия, полиция, МЧС.Также среди ведомств, которые имеют право штрафовать нарушающих режим ЧС, была названа ведомственная охрана Росжелнадзора.