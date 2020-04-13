13.04.2020, 15:29
Глава российского правительства наделил Росгвардию и МЧС правом штрафовать тех, кто не соблюдает режим ЧС
ИА «Ореанда-Новости». Михаилом Мишустиным, возглавляющим российское правительство, были наделены сотрудники Росгвардии, МЧС, Росжелдорнадзора и другие ведомств правом составлять административные протоколы за то, что не соблюдаются правила поведения во время чрезвычайных ситуаций. Документ размещён на официальном сайте правовой информации.
В документе изложено, что к ведомствам, которые имеют право штрафовать тех, кто нарушает режим ЧС, отнесены Росгвардия, полиция, МЧС.
Также среди ведомств, которые имеют право штрафовать нарушающих режим ЧС, была названа ведомственная охрана Росжелнадзора.
В документе изложено, что к ведомствам, которые имеют право штрафовать тех, кто нарушает режим ЧС, отнесены Росгвардия, полиция, МЧС.
Также среди ведомств, которые имеют право штрафовать нарушающих режим ЧС, была названа ведомственная охрана Росжелнадзора.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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