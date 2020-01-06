ИА «Ореанда-Новости». Патриарх Московский и всея Руси выступил с рождественским обращением к верующим, пишет «МК».



В своей речи патриарх призвал людей подумать о важном, о душе и не занимать сознание греховными мыслями о мелочном. Глава РПЦ отметил, что Иисус родился «не в царских чертогах, а в убогой пещере, в последней нищете».



Патриарх призвал верующих задуматься, не ставит ли он собственное благополучие и комфорт превыше всего. Кроме того, в Рождество патриарх призвал людей быть с близкими.