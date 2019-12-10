10.12.2019, 17:28
Глава СПЧ заявил, что бросок стаканчиком в полицию не должен приводить в тюрьму
ИА «Ореанда-Новости». Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что наказание участникам несогласованных массовых протестов должно быть соразмерным содеянному, пишет «Интерфакс».
Фадеев отметил, что СПЧ внимательно следит за ходом дела. Он добавил, что «брошенный в сторону полиции бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку».
Глава СПЧ также рассказал, что 16% акций протеста в России являются политическими. Однако эта статистика не учитывает события этого года. Ещё 7% протестов связаны с экологическим проблемами. Также 7% акций связаны с обманутыми дольщиками.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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