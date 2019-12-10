ИА «Ореанда-Новости». Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что наказание участникам несогласованных массовых протестов должно быть соразмерным содеянному, пишет «Интерфакс».



Фадеев отметил, что СПЧ внимательно следит за ходом дела. Он добавил, что «брошенный в сторону полиции бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку».



Глава СПЧ также рассказал, что 16% акций протеста в России являются политическими. Однако эта статистика не учитывает события этого года. Ещё 7% протестов связаны с экологическим проблемами. Также 7% акций связаны с обманутыми дольщиками.