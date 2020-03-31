Глава «Трезвой России» объяснил повышенный спрос на алкоголь коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». Глава «Трезвой России» Султан Хамзаев заявил, что россияне начали массово скупать алкоголь из-за COVID-19. Член Общественной палаты отметил, что среди граждан распространено заблуждение, что алкоголь помогает бороться с коронавирусной инфекцией. Соответствующее письмо было направлено на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
Хамзаев рассказал, что ограничительные меры, введённые по стране, увеличили спрос на алкогольную продукцию. Так, 69% опрошенного населения заявило, что потребление алкоголя внутрь способствует снижению риска заболеваний. 5% респондентов намерены использовать его в качестве обеззараживающего средства.
Наибольший спрос зафиксирован на водку, вино и пивную продукцию.
Комментарии