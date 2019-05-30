ИА «Ореанда-Новости» Москва и Токио договорились скором визите главы ВМФ России в Японию. Это будет первое посещение Японии главнокомандующего за последние 18 лет. Об этом рассказал министр обороны Японии Такэси Ивая.

Отмечается, что визит намечен на вторую половину текущего года. Как заявила Японская сторона, в Токио выразили надежду на то, что предстоящий визит укрепит взаимоотношения и доверие между ВМС России и Японии.