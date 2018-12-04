ИА «Ореанда-Новости». Начальнику УФСИН по Амурской области Прокуратурой вынесено представление в качестве одной из мер после публикации скандальных фото «красивой жизни» члена ОПГ "Цапки" Вячеслава Цеповяза.

Начальник УФСИН по Амурской области должен устранить нарушения, связанные с содержанием в колонии члена организованной преступной группировки "Цапки" Вячеслава Цеповяза. Об этом во вторник сообщил Александр Куренной, официальный представитель Генпрокуратуры.

Напомним, ранее в прессе появились скандальные фотографии, где осуждённый на двадцать лет по делу о массовом убийстве бандит Цеповяз позирует в тюремной робе с крабом, икрой и шашлыком, на фото видно, что у него есть мобильный телефон.

После публикаций в СМИ в колонии №3 начались прокурорские проверки, они выявили, что сотрудники колонии участвовали в «совершении в интересах Цеповяза действий, явно выходящих за пределы их полномочий». Было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.

"Постановление о возбуждении уголовного дела прокуратурой области признано законным. Кроме того, принесён протест на постановление начальника ИК-3 о поощрении осуждённого Цеповяза в виде досрочного снятия взыскания", — отметил представитель Генпрокуратуры Куренной, выступая на интернет-канале Генеральной прокуратуры "Эфир".

Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорён Краснодарским краевым судом к 20 годам колонии по делу об убийстве 12 человек в станице Кущевская. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.

Ситуацию с «красивой жизнью» осуждённого убийцы Цеповяза в Кремле назвали вопиющей и отвратительной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «здесь не может быть второй точки зрения».

«Насколько мы знаем, ФСИН в курсе этой истории и принимает необходимые меры для недопущения впредь подобных ситуаций», — сказал Песков.

В УФСИН по Амурской области после публикации фото сообщили, что Цеповяз помещен в ШИЗО за нарушение распорядка дня. Со слов адвоката, в обычную камеру его перевели спустя три дня.