ИА «Ореанда-Новости». Предпринимателя Андрея Ковальчука, проживающего на территории Федеративной Республики Германии, доставили в Россию.



Об этом информирует его адвокат Владимир Жеребенков. Напомним, Андрею Ковальчуку были выдвинуты обвинения в контрабанде около четырёхсот килограмм кокаина из Аргентинской Республики на территорию российского государства по дипломатическим каналам. По словам адвоката обвиняемого, Ковальчук был доставлен самолётом в сопровождении четырёх сотрудников правоохранительных органов.



Влдаимир Жеребенков добавил, что сегодня, 30 июля, задержанному следователями Министерства внутренних дел было выдвинуто обвинение в контрабанде наркотических веществ, которое ранее было выписано заочно.



В настоящее время Андрея Ковальчука поместили в спецблок “Матросской Тишины”, который является небольшим изолятором федерального подчинения, неофициально контролируемый Федеральной службой безопасности.



Об этом информирует его адвокат Владимир Жеребенков. Напомним, Андрею Ковальчуку были выдвинуты обвинения в контрабанде около четырёхсот килограмм кокаина из Аргентинской Республики на территорию российского государства по дипломатическим каналам. По словам адвоката обвиняемого, Ковальчук был доставлен самолётом в сопровождении четырёх сотрудников правоохранительных органов.В настоящее время Андрея Ковальчука поместили в спецблок “Матросской Тишины”, который является небольшим изолятором федерального подчинения, неофициально контролируемый Федеральной службой безопасности.

В марте текущего года обвиняемого задержали стражи порядка на территории Германии. Он был помещён в тюрьму Моабит, расположенную в Берлине. Генеральной прокуратурой российского государства был направлен запрос коллегам из ФРГ на экстрадицию предпринимателя. В ближайшие месяцы его должен был рассматривать высший суд столицы Германии. Защитой Ковальчука было выражено возражение относительно его отправления в Российскую Федерацию. Адвокат ссылался на то, что, согласно российскому УК, обвиняемому будет назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.



По словам защиты предпринимателя, обвиняемый был готов отвечать перед берлинским судом, так как, по его мнению, в России он не добьётся справедливого судебного разбирательства.





После того, как бизнесмена доставили в Россию, его адвокат Владимир Жеребенков заявил, что это вызвало удивление у немецких адвокатов, поскольку они не ожидали, что обвиняемого экстрадируют на территорию РФ без суда. В начале текущего месяца им было отправлено уведомление о возможной отправке Ковальчука в Россию, им был дан срок обжалования - месяц, до 6 августа. Однако они не успели подать жалобу, а предпринимателя экстрадировали прежде, чем истёк срок, сообщает адвокат.



В настоящее время Ковальчук не даёт показаний, ожидая новой позиции его защиты.





Напомним, зимой текущего года от главы Министерства безопасности Аргентинской Республики Патриции Буллрич поступило сообщение о том, что сотрудниками посольства РФ в Буэнос-Айресе было обнаружено около четырёхсот килограмм кокаина на территории образовательного учреждения при диппредставительстве. По версии следственного департамента Министерства внутренних дел РФ, наркотические вещества принадлежат Ковальчуку, в планы которого входило перепродать кокаин в европейских странах через российских сообщников.