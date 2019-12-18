ИА «Ореанда-Новости» Одно из главных событий этого года - открытие Крымского моста. Об этом заявил в разговоре с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

Пресс-секретарь главы государства заявил, что главное ещё должно произойти. Он также сказал о важности начала работы железнодорожного сообщения через Крымский мост. По его словам, главными темами должны быть те, которые связаны с теми или иными процессами в России. 

Кроме того, Дмитрий Песков отметил, отвечая на вопрос, какие события Кремль считает главными, что события в международном пространстве тоже остаются в поле внимания. 

Длина Крымского моста составляет 19 километров. Он самый протяженный в России.