Пресс-секретарь главы государства заявил, что главное ещё должно произойти. Он также сказал о важности начала работы железнодорожного сообщения через Крымский мост. По его словам, главными темами должны быть те, которые связаны с теми или иными процессами в России.Длина Крымского моста составляет 19 километров. Он самый протяженный в России.