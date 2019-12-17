ИА «Ореанда-Новости». Лидера фракции «Единая Россия» в Переславле-Залесском Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что дело возбудили из-за убийства таксиста Павла Череднякова, который был агитатором на довыборах в Переславль-Залесскую городскую думу в ноябре. СМИ пишут, что убийство совершено на бытовой почве.



16 декабря Корнилов досрочно сложил с себя депутатские полномочия. Региональные правоохранители ситуацию пока не комментируют.