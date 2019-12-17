17.12.2019, 12:54
Главу «Единой России» в Переславле-Залесском задержали по делу об убийстве
ИА «Ореанда-Новости». Лидера фракции «Единая Россия» в Переславле-Залесском Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, пишет «Интерфакс».
Сообщается, что дело возбудили из-за убийства таксиста Павла Череднякова, который был агитатором на довыборах в Переславль-Залесскую городскую думу в ноябре. СМИ пишут, что убийство совершено на бытовой почве.
16 декабря Корнилов досрочно сложил с себя депутатские полномочия. Региональные правоохранители ситуацию пока не комментируют.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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