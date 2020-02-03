03.02.2020, 11:30
Главу горсовета Керчи сняли с должности после скандала с блокадниками
ИА «Ореанда-Новости». Руководителя горсовета Керчи Маю Хужину и её заместителя Ларису Щербулу отправили в отставку после скандала, связанного с поздравлением блокадников и вручением им батонов.
В агентстве РИА Новости сообщается, что решение об отставке Хужиной и Щербулы было принято третьего февраля на внеочередной сессии горсовета.
27 января крымские чиновники встретились с одиннадцатью блокадниками, проживающими в Керчи, и подарили им пироги с мясом, напоминающие батоны, и медали.
Поступок чиновников вызвал общественный резонанс. Людей возмутило, что женщины во время вручения подарков были одеты в шубы. Пользователи посчитали, что блокадникам нужно было не батоны дарить, а путёвки в санаторий.
После критики в интернете Хужина подала в отставку, однако позже забрала своё заявление. Спустя некоторое время чиновница вновь написала заявление об уходе.
В агентстве РИА Новости сообщается, что решение об отставке Хужиной и Щербулы было принято третьего февраля на внеочередной сессии горсовета.
27 января крымские чиновники встретились с одиннадцатью блокадниками, проживающими в Керчи, и подарили им пироги с мясом, напоминающие батоны, и медали.
Поступок чиновников вызвал общественный резонанс. Людей возмутило, что женщины во время вручения подарков были одеты в шубы. Пользователи посчитали, что блокадникам нужно было не батоны дарить, а путёвки в санаторий.
После критики в интернете Хужина подала в отставку, однако позже забрала своё заявление. Спустя некоторое время чиновница вновь написала заявление об уходе.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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