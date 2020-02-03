В агентстве РИА Новости сообщается, что решение об отставке Хужиной и Щербулы было принято третьего февраля на внеочередной сессии горсовета.Поступок чиновников вызвал общественный резонанс. Людей возмутило, что женщины во время вручения подарков были одеты в шубы. Пользователи посчитали, что блокадникам нужно было не батоны дарить, а путёвки в санаторий.После критики в интернете Хужина подала в отставку, однако позже забрала своё заявление. Спустя некоторое время чиновница вновь написала заявление об уходе.