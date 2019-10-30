ИА «Ореанда-Новости». Главу МВД Владимира Колокольцева просят проверить на профпригодность полицейских, которые являются потерпевшими по «московскому делу», пишет «Коммерсант».



С такой просьбой к Колокольцеву обратилась глава общественной организации «Открытая Россия» Анастасия Буракова. Речь идёт о полицейских, которых признали потерпевшими по делу Самариддина Раджабова. На несогласованной митинге в Москве он бросил в пластиковую бутылку в сторону полицейских. В деле сказано, что звук от упавшей бутылки правоохранители расценили «как реальную угрозу применения к ним насилия».



Буракова отметила, что такое поведение может говорить об эмоциональной неустойчивости полицейских. По её словам, полицейские либо профнепригодны, либо дают ложные показания.