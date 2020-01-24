ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве арестовал генерального директора группы компаний «Объединённая транспортная корпорация» Давида Тетро, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что Тетро обвиняют в мошенничестве. Пока суд назначил срок ареста до 23 марта.



По этому же делу задержан и помощник Тетро Андрей Галочка.



СМИ сообщают, что дело связано с тем, что в 2012 году Новикомбанк выделил входящим в «ОТК» компаниям кредиты, которые банку не вернули, ущерб оценивается в 5,4 миллиардов рублей.