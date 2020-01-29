ИА «Ореанда-Новости». Главу Республики Алтай Олега Хорохордина госпитализировали в одну из московских больниц во время рабочей поездки, пишет «Интерфакс».



В пресс-службе рассказали, что диагноз раскрывать не будут, но речь идёт о проблемах с желудком. Там подчеркнули, что информация в некоторых СМИ о том, что Хорохордин попал в больницу из-за проблем с алкоголем не соответствует действительности.



Пока неизвестно, сколько глава региона пробудет в больнице. На период его командировки исполняющим обязанности главы региона назначен первый заместитель председателя правительства Виталий Махалов.