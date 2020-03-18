ИА «Ореанда-Новости» . Столичный городской суд отпустил из-под стражи руководителя российской компании «Т-Платформы» Всеволода Опанасенко и бывшего главу управления связей МВД России Александра Александрова. Их обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями и мошеннических махинациях при реализации соглашения на поставку органу власти компьютеров.

Ходатайство СК РФ о продлении ареста для Александра Александрова и Всеволода Опанасенко московский суд рассмотрел сегодня, 18 марта. Напомним, что уголовные дела против фигурантов дела были возбуждены следователями в марте 2019 года. По версии правоохранительного органа, компания «Т-Платформы» не выполнила условия контракта на поставку товара для МВД. Общая сумма нанесённого ущерба составила 300 миллионов рублей.

Фигуранты уголовного дела так и не признали свою вину. На днях следствие изменило квалификацию обвинения для бизнесмена на статью о мошенничестве в особо крупных размерах. По результатам сегодняшнего заседания, суд решил не продлевать срок ареста для фигурантов дела и отпустить их из СИЗО под домашний арест.