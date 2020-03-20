ИА «Ореанда-Новости». Главный врачи больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о вариантах окончания пандемии. По его словам, существует всего два сценария дальнейшего развития событий распространения коронавируса в мире.

Проценко в фильме RT «Эпидемия» заявил, что если ситуация будет развиваться по китайскому сценарию, то пандемия должна сбавить обороты и завершиться в мае-июне, когда закончится сезон респираторных заболеваний. Однако если всё продолжится по «итальянскому взрыву», то придётся отложить надежды на возврат к привычной жизни до сентября.

На данный момент по всему миру зафиксировано около 210 тысяч человек. В России выявлено 199 случаев заболевания, 9 человек излечились.